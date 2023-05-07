8 предприятий Рязанской области устанавливают деловые контакты с египетскими партнёрами

Восемь рязанских предприятий в эти дни участвуют в бизнес-миссии в Египет. Компании крупного, малого и среднего бизнеса предлагают потенциальным партнёрам канцтовары, медицинские изделия, продукцию деревообрабатывающей отрасли, изделия из стекла, кондитерскую продукцию и другие товары.
На бирже контактов идут переговоры о сотрудничестве с представителями египетских компаний, – сообщила зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.
Кроме того, проходят встречи с официальными лицами республики, руководством представительства Россотрудничества. Также в программе – посещение шоурума Российского экспортного центра.
По словам Юлии Шваковой, экономическое сотрудничество Рязанской области с Египтом активно развивается.
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