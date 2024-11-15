8 пожаров, включая 2 в Рязани, потушили за сутки в Рязанской области

В течение суток пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали восемь пожаров. Пострадавших, к счастью, нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Техногенные пожары:

Пожар в квартире в поселке Поляны, Рязанский район — произошел вечером 13 ноября, потребовалась эвакуация 30 человек. На место выезжали 4 пожарные машины и 15 спасателей. Пожар в жилом доме на улице Большая в Рязани — 13 ноября, тушили с привлечением 5 единиц техники и 18 пожарных. Пожар в хозяйственной постройке на улице Ленинского комсомола в Рязани — 14 ноября, участвовали 2 единицы техники и 8 человек. Возгорание в моторном отсеке легкового автомобиля в рабочем посёлке Сараи — произошло 14 ноября. Пожар в жилом доме в городе Спасск — также 14 ноября, тушили 8 человек с использованием 2 единиц техники.

Также зарегистрировано 3 случая загорания мусора.