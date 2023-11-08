8 ноября — День рождения КВН. 7info поздравляет всех причастных!

8 ноября отмечают Международный день КВН. Именно в эту дату в 1961 году в телеэфир вышел первый выпуск юмористической игры «Клуб веселых и находчивых», которая завоевала огромную любовь зрителей.

За десятки лет КВН из телешоу перерос в мощное движение, которое нашло своих последователей во многих уголках России и мира. 7info поздравляет всех, кто играет в КВН, кто смотрит и любит эту прекрасную игру!

Активно развивается КВН и в Рязани. Здесь уже много лет действует Официальная Рязанская лига МС КВН. Буквально недавно завершились полуфинальные игры очередного сезона лиги. Репортаж доступен по ссылке.