8 мая в Рязанской области ожидается до +21°С

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовали прогноз на 8 мая.
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По сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер южный, до 10 м/с.
Ночью ожидается от +3 до +8°С. Днём – от +16 до +21°С.
ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовали прогноз на 8 мая.
По сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер южный, до 10 м/с.
Ночью ожидается от +3 до +8°С. Днём – от +16 до +21°С.
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