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Суббота, 7 мая, 2022

8 мая в Рязанской области ожидается до +21°С

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8 мая в Рязанской области ожидается до +21°С

7info7

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовали прогноз на 8 мая.

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По сообщению синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер южный, до 10 м/с.

Ночью ожидается от +3 до +8°С. Днём – от +16 до +21°С.

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