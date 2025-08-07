8 августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца

В пятницу, 8 августа, Землю может накрыть сильная магнитная буря, вызванная последствиями крупной солнечной вспышки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ.

5 августа на Солнце произошла мощная вспышка класса M4.4. После неё в космос было выброшено облако солнечной плазмы (корональный выброс массы). Сначала учёные считали, что оно пройдёт мимо Земли или заденет лишь слабыми периферийными участками. Однако последние расчёты показали, что наша планета окажется на пути высокоскоростного ядра выброса — и удар по магнитному полю может быть намного сильнее, чем ожидалось.

Согласно актуальным прогнозам, удар плазменного облака по магнитосфере Земли ожидается 8 августа около 7:00 по московскому времени.

В этот момент прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6 — это самый высокий показатель с 13 июня, когда в последний раз фиксировалась буря такого уровня.

Согласно шкале космической погоды, буря уровня Kp=6 считается умеренной, но может вызвать:

перебои в работе энергетических систем в высоких широтах;

отклонения в траекториях космических аппаратов из-за изменений плотности атмосферы;

снижение качества радиосвязи и навигации;

появление полярных сияний на широтах до 60 градусов, в отдельных случаях — до 50 градусов.

Ситуация на Солнце нестабильна

По словам учёных, на текущий момент обстановка на Солнце остаётся очень напряжённой. Только за один день 6 августа было зарегистрировано 18 вспышек, большинство — в районе линии Солнце–Земля. Прогнозы быстро меняются, исследователи рекомендуют следить за обновлениями.

Уже в ночь с четверга на пятницу ожидается ухудшение геомагнитной обстановки: Земля войдёт в зону воздействия крупной корональной дыры, что может вызвать фоновые возмущения магнитного поля почти на неделю.

Магнитная буря может быть сильнее прогнозируемой

Учёные уточняют, что прогноз остаётся чувствительным к фактическому направлению движения выброшенного солнечного вещества.

Если траектория отклонится всего на 3–5 градусов, буря может не произойти вовсе. Однако есть и обратный сценарий — при смещении выброса ближе к Земле возможно усиление бури до более высокого уровня. Вероятность такого сценария оценивается в 5%.

Прогноз видимости полярных сияний в ночь с пятницы на субботу будет уточнён после начала геомагнитных событий, когда станет известна их фактическая интенсивность.