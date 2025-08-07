Четверг, 7 августа, 2025
20 C
Рязань
Погода

8 августа ожидается самая сильная магнитная буря за последние два месяца

Алексей Самохин
Изображение от freepik

В пятницу, 8 августа, Землю может накрыть сильная магнитная буря, вызванная последствиями крупной солнечной вспышки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ.

5 августа на Солнце произошла мощная вспышка класса M4.4. После неё в космос было выброшено облако солнечной плазмы (корональный выброс массы). Сначала учёные считали, что оно пройдёт мимо Земли или заденет лишь слабыми периферийными участками. Однако последние расчёты показали, что наша планета окажется на пути высокоскоростного ядра выброса — и удар по магнитному полю может быть намного сильнее, чем ожидалось.

Согласно актуальным прогнозам, удар плазменного облака по магнитосфере Земли ожидается 8 августа около 7:00 по московскому времени.

В этот момент прогнозируется рост геомагнитного индекса Kp до значения 6 — это самый высокий показатель с 13 июня, когда в последний раз фиксировалась буря такого уровня.

Согласно шкале космической погоды, буря уровня Kp=6 считается умеренной, но может вызвать:

перебои в работе энергетических систем в высоких широтах;

отклонения в траекториях космических аппаратов из-за изменений плотности атмосферы;

снижение качества радиосвязи и навигации;

появление полярных сияний на широтах до 60 градусов, в отдельных случаях — до 50 градусов.

Ситуация на Солнце нестабильна

По словам учёных, на текущий момент обстановка на Солнце остаётся очень напряжённой. Только за один день 6 августа было зарегистрировано 18 вспышек, большинство — в районе линии Солнце–Земля. Прогнозы быстро меняются, исследователи рекомендуют следить за обновлениями.

Уже в ночь с четверга на пятницу ожидается ухудшение геомагнитной обстановки: Земля войдёт в зону воздействия крупной корональной дыры, что может вызвать фоновые возмущения магнитного поля почти на неделю.

Магнитная буря может быть сильнее прогнозируемой

Учёные уточняют, что прогноз остаётся чувствительным к фактическому направлению движения выброшенного солнечного вещества.

Если траектория отклонится всего на 3–5 градусов, буря может не произойти вовсе. Однако есть и обратный сценарий — при смещении выброса ближе к Земле возможно усиление бури до более высокого уровня. Вероятность такого сценария оценивается в 5%.

Прогноз видимости полярных сияний в ночь с пятницы на субботу будет уточнён после начала геомагнитных событий, когда станет известна их фактическая интенсивность.

Самые читаемые материалы

Интересное

Вычисливший дату начала СВО гений-математик рассказал, когда всё закончится

Известный провидиц Григорий Кваша утверждает, что мы на пороге завершения СВО и установления нового миропорядка.
Армия и СВО

Почему пользователи «Госуслуг» получают уведомления о внесении в реестр воинского учета и что с этим делать

Единый реестр воинского учета — это государственная электронная система, в которой военнообязанные могут узнать, были ли им направлены повестки, а также получить их копии и выписки.
Новости России

Семья из Комсомольска-на-Амуре погибла после употребления чачи в Сочи — осиротели двое детей

Как сообщает SHOT со ссылкой на близких погибших, супруги Дарья и Максим попробовали самодельную чачу перед отъездом домой. После этого обоим стало плохо.
Новости России

Стали известны новые подробности отравления чачей, купленной на рынке в Сочи

В местных чатах распространяется информация, что пострадавших может быть гораздо больше, чем официально подтверждено.
Общество

Пятидневное отключение газа ожидает жителей Рязанского района

Ограничения будут действовать с 10 часов 12 августа до 10 часов 17 августа для 25 населённых пунктов Рязанского района.

Последние новости

Общество

Ушел из жизни Валерий Евгеньевич Изряднов

Валерий Изряднов стал одним из подлинных пионеров сотовой связи в Рязани. Именно он стоял у истоков создания и долгие годы успешно возглавлял рязанский филиал компании МТС.
Новости Касимова

В Касимове произошёл серьёзный пожар из-за непотушенной хозяйкой спички 

Хозяйка дома на кухне кинула непотушенную спичку в мусорное ведро. После этого и начался пожар, который женщина самостоятельно потушить не смогла. 
Новости России

Суд в Сочи арестовал фигурантку дела об отравлении чачей

Согласно материалам дела, обвиняемая совместно с напарницей продавала на рынке «Казачий» спиртосодержащую жидкость, заведомо зная, что она изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и не соответствует требованиям безопасности.
Общество

Энергетики назвали причину отключения электричества в рязанском микрорайоне

По данным энергетиков, из-за повреждения кабельной линии потребителя ТСЖ «Шереметьевский квартал» произошло технологическое нарушение на подстанции 110 кВ «Театральная».
Новости России

«Шутки в сторону»: 20 лет назад погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов

Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня гибели в...
Новости России

В Барнауле участник СВО с инвалидностью выживал на 12 тысяч рублей в месяц

В Барнауле ветеран спецоперации был вынужден выживать на 12...
Новости России

Стало известно о подвиге майора Смолкотина, который подорвал себя вместе с бойцами ВСУ

Майор Юрий Смолкотин подорвал себя гранатой вместе с бойцами...
Новости России

Мать таинственно пропавшей в Сочи студентки продолжает поиски дочери 

Вечером перед исчезновением компания отдыхала на пляже. Саша предложил Юле искупаться, после чего они вместе пошли в душ. Вернулся оттуда только он.