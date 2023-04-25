7info запускает конкурс историй о трудовых подвигах. Приз за лучшую историю — билеты на концерт Лепса

Все профессии важны, все профессии нужны! Кто-то спасает людей, кто-то спасает зверей, кто-то воспитывает детей и растит спортсменов, кто-то передает историю из поколения в поколение, кто-то делает так, чтобы мы были сыты, кто-то упорно пишет и исполняет песни, добиваясь небывалой популярности. Мы все разные, но на кого-то всегда хочется равняться и ставить в пример обществу, как наставника.

В преддверии праздника Весны и Труда наша редакция приглашает вас принять участие в марафоне «Трудовые подвиги» и рассказать про таких личностей. Что нужно сделать:

Прислать в сообщения нашей официальной группы ВКонтакте фото и небольшой рассказ о себе или вашем родственнике, который, по Вашему мнению, заслуживает звания «Работник года» — историю трудовой деятельности, достижения и почему Вы (он/она) пример для общества

Наша редакция будет выкладывать рассказы в группе и в конце марафона (30 апреля) — мы назовем имя победителя, которому подарим два билета на концерт Григория Лепса — тоже примера небывалого творческого труда, стремления и силы воли.

Ждем ваших историй!