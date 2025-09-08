7info разыгрывает билеты на спектакль «У каждого свои недостатки»

7info дарит шанс победителю и его гостю посетить искромётную комедию «У каждого свои недостатки» (12+) с блестящим составом звёзд театра и кино! Уже 24 сентября на сцене Рязанской филармонии состоится долгожданный гастрольный показ. В главных ролях — любимые артисты: Константин Юшкевич, Валерия Бурдужа, Евгения Дмитриева и Вадим Андреев.

Что делать, если вы отец-одиночка, у которого на руках своенравная дочка-подросток и в придачу — папаша-пенсионер, которого ни под каким соусом не хотят видеть даже в пансионате для престарелых? Имея вполне земную работу, Леонард пишет романы, которые никому не интересны. Отчаявшись, он решает написать роман под женским псевдонимом, и УРА! Произведение признано выдающимся, автор одержал победу в конкурсе, и его ждёт награда! Но что делать? ведь автор… — женщина!

