7info разыгрывает билеты на полуфинал КВН

В паблике 7info стартовал розыгрыш билетов на главное юмористическое событие осени! Разыгрывается пять призовых наборов, каждый из которых включает в себя два билета на полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН.

Игра состоится 11 октября в Рязанском дворце молодёжи. Начало в 18:00. За путевку в финал поборются команды из Рязани, Воронежа, Егорьевска и республики Мордовия. Обещаем, будет весело и горячо!

Помимо нашего розыгрыша, билеты уже можно приобрести в профкомах и студенческих клубах вузов и ссузов города. Также вы сможете приобрести билеты на сайте кассы.ру.