7info разыгрывает билеты на моноспектакль-концерт Константина Райкина «Самое любимое»

20 февраля в 19:00 в Рязанской филармонии пройдет уникальный моноспектакль-концерт Константина Райкина, получивший название «Самое любимое» (12+). Художественный руководитель театра «Сатирикон», народный артист России и лауреат многих престижных наград, Константин Аркадьевич Райкин предложит зрителям оригинальное сочетание поэзии, воспоминаний и тонкого юмора.

Моноспектакль «Самое любимое» представляет собой глубокую поэзию, проникшую в сердце, и истории от признанного театрального деятеля, а также его личные воспоминания.

В своих миниатюрах Райкин делится переживаниями о начале творческой карьеры, детских увлечениях, сомнениях в выборе профессии, юношеской любви к спорту, привязанности к животным и нежелании следовать актерским традициям семьи. В центре внимания находятся воспоминания о его отце — гении сцены, чья слава вышла за пределы Советского Союза, и который сыграл важную роль в его жизни, проложив путь к блестящему обучению в Театральном училище им. Щукина.

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На сцене звучат произведения таких поэтов, как Давид Самойлов, Николай Заболоцкий, Николай Рубцов, Осип Мандельштам, Лопе де Вега и Александр Пушкин.

Народный артист СССР Богдан Ступка, скончавшийся в 2012 году, стал свидетелем концерта незадолго до своей смерти и отметил: «Никто в мире так не читает (надо понимать играет) стихи как Константин Райкин!».

7info разыграет два пригласительных на концерт среди счастливчиков конкурса.