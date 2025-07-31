7info разыгрывает билеты на концерт ВИА «Синяя птица»

7info разыгрывает 2 билета на выступление легендарного ВИА «Синяя птица» (6+)! Участвуйте в розыгрыше, правила в посте. Итоги будут подведены 27 сентября, накануне концерта.

28 сентября в Муниципальном культурном центре Рязани состоится долгожданный концерт легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица». Поклонников ждёт новая программа, посвящённая творческому наследию основателей коллектива — Роберта и Михаила Болотных.

Это будет не просто концерт, а настоящая встреча поколений. Ансамбль подготовил особую программу, посвящённую своим основателям — братьям Болотным. Прозвучат те самые хиты, которые пела вся страна в 70-х и 80-х: «Клён», «Там, где клён шумит», «Алешкина любовь» и другие песни, ставшие частью музыкальной истории СССР.

Но главный сюрприз — редкие композиции из раннего репертуара, которые десятилетиями не звучали со сцены. Эти забытые жемчужины, написанные в узнаваемой лирической манере «Синей птицы», откроют даже самым преданным фанатам новую грань творчества коллектива.

Вечер обещает быть тёплым и душевным — с ностальгией по молодости для тех, кто застал расцвет ВИА, и с открытием легендарной музыки для молодого поколения.

Билеты можно приобрести на официальном сайте.