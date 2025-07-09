Среда, 9 июля, 2025
27 C
Рязань
Культура и события

7info разыгрывает билеты на концерт легендарного ВИА «Синяя птица»

7info7

28 сентября в Муниципальном культурном центре Рязани состоится долгожданный концерт легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» (6+). Поклонников ждёт новая программа, посвящённая творческому наследию основателей коллектива — Роберта и Михаила Болотных.

Это будет не просто концерт, а настоящая встреча поколений. Ансамбль подготовил особую программу, посвящённую своим основателям — братьям Болотным. Прозвучат те самые хиты, которые пела вся страна в 70-х и 80-х: «Клён», «Там, где клён шумит», «Алешкина любовь» и другие песни, ставшие частью музыкальной истории СССР.

Но главный сюрприз — редкие композиции из раннего репертуара, которые десятилетиями не звучали со сцены. Эти забытые жемчужины, написанные в узнаваемой лирической манере «Синей птицы», откроют даже самым преданным фанатам новую грань творчества коллектива.

7info проводит розыгрыш двух билетов. Правила участия указаны в посте. Итоги розыгрыша подведут накануне концерта, 27 сентября. Не пропустите шанс увидеть легендарный ВИА «Синяя птица»!

Билеты можно приобрести на официальном сайте.

7info разыгрывает билеты на концерт легендарного ВИА «Синяя птица» 28 сентября в Муниципальном культурном центре Рязани состоится долгожданный концерт легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» (6+).

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Для подростков, изнасиловавших 7-летнего сына участника СВО, потребовали максимальное наказание

В подобных случаях воспитательной беседы недостаточно. Здесь требуется полноценное перевоспитание, считает детский омбудсмен Татарстана.
Происшествия

Гранату в лаунж-бар в Рязани, где был взрыв, пронёс кальянщик

18-летний парень передал гранату двум гостям, заявив, что она учебная. Взрыв произошёл после того, как они выдернули чеку. 
Транспорт и дороги

Машины массово пробивают колеса на трассе М-5 в Рязани

По словам автора поста, на обочине выстроилось множество машин с пробитыми покрышками.
Новости Касимова

Спецназ задержал жителя Касимовского округа, организовавшего дома оранжерею конопли

По словам задержанного, он выращивал коноплю и изготавливал марихуану для личного использования. Сейчас эта версия проверяется полицейскими. 
Новости мира

Британский спецназ мог попасть под мощный удар ВС РФ сегодня ночью

Ночной удар дронов «Герань» по военно-морским базам ВСУ в Николаеве и Очакове, вероятно, был направлен на уничтожение пунктов размещения морского спецназа

Последние новости

Происшествия

В скопинском селе ввели режим ЧС из-за проблем с водой

Причиной стал выход из строя артезианской скважины. Без воды остались около 700 человек и порядка 400 домов.
Кино и ТВ

СТС снимает продолжение фантастической комедии «Граница миров»

К актёрскому составу присоединились Анна Глаубэ («Политех») и Кристина Корбут («Наследники. Дар крови»).
Происшествия

ДТП с переворотом на Семчинской в Рязани устроил водитель без прав

Во вторник, 8 июля, в 22:50 37-летний рязанец, управлявший автомобилем «ВАЗ-2121 Нива», столкнулся с припаркованным грузовым автомобилем «Митсубиси» с последующим опрокидыванием.
Кино и ТВ

ТНТ начал съёмки сериала «Универ. 15 лет спустя» с Ярушиным, Гогунским и Марией Кожевниковой

Сериал будет состоять из 12 эпизодов по 45 минут, в которых персонажи столкнутся с личными и семейными кризисами, переосмыслением жизненных ценностей и необходимостью делать взрослый выбор.
Погода

Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях аномальной жары 

Энергетики усилили контроль за работой энергообъектов и предприняли дополнительные меры пожарной безопасности.
Происшествия

Получившая гражданство РФ латиноамериканка задержана за наркоторговлю в Рязани

Общий объём изъятого из незаконного оборота составил около 62 граммов «соли».
Акценты

Миколог Дьяков: употреблять в пищу найденные на даче грибы опасно

Почему даже съедобные грибы могут стать опасными, рассказал миколог Максим Дьяков, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени М. В. Ломоносова.
Экология, природа, животные

Нашествие комаров и мошек ожидает рязанцев в ближайшие выходные

По словам экспертов, насекомых станет значительно больше уже к 12–13 июля. Основной пик сезонного роста численности комаров ожидается в середине месяца — примерно с 19 июля и на две недели.