7info разыгрывает билеты на концерт легендарного ВИА «Синяя птица»

28 сентября в Муниципальном культурном центре Рязани состоится долгожданный концерт легендарного вокально-инструментального ансамбля «Синяя птица» (6+). Поклонников ждёт новая программа, посвящённая творческому наследию основателей коллектива — Роберта и Михаила Болотных.

Это будет не просто концерт, а настоящая встреча поколений. Ансамбль подготовил особую программу, посвящённую своим основателям — братьям Болотным. Прозвучат те самые хиты, которые пела вся страна в 70-х и 80-х: «Клён», «Там, где клён шумит», «Алешкина любовь» и другие песни, ставшие частью музыкальной истории СССР.

Но главный сюрприз — редкие композиции из раннего репертуара, которые десятилетиями не звучали со сцены. Эти забытые жемчужины, написанные в узнаваемой лирической манере «Синей птицы», откроют даже самым преданным фанатам новую грань творчества коллектива.

7info проводит розыгрыш двух билетов. Правила участия указаны в посте. Итоги розыгрыша подведут накануне концерта, 27 сентября. Не пропустите шанс увидеть легендарный ВИА «Синяя птица»!

Билеты можно приобрести на официальном сайте.