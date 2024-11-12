7info дарит билеты на финал сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН

Очередной яркий сезон Официальной Рязанской лиги МС КВН завершается. А, значит, уже скоро состоится масштабная, яркая, наполненная отборными шутками, музыкой и сюрпризами финальная игра. Информационный партнёр игр КВН в Рязани 7info приглашает рязанцев стать участниками этого события.

В нашей группе ВКонтакте Новости Рязани 7info мы проводим розыгрыш пригласительных на финал КВН. 5 победителей конкурса получат пригласительные на 2 лица. Успейте принять участие, итоги розыгрыша мы подведём вечером в субботу, 16 ноября.

Сама игра состоится 17 ноября в 18 часов. Гостей ожидает финальная игра сезона и розыгрыш кубка по КВН среди лучших рязанских команд.

Традиционно игра КВН пройдёт в Рязанском дворце молодёжи.

Возрастное ограничение 6+