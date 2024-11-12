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7info дарит билеты на финал сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН

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Валерия Мединская

Очередной яркий сезон Официальной Рязанской лиги МС КВН завершается. А, значит, уже скоро состоится масштабная, яркая, наполненная отборными шутками, музыкой и сюрпризами финальная игра. Информационный партнёр игр КВН в Рязани 7info приглашает рязанцев стать участниками этого события.

В нашей группе ВКонтакте Новости Рязани 7info мы проводим розыгрыш пригласительных на финал КВН. 5 победителей конкурса получат пригласительные на 2 лица. Успейте принять участие, итоги розыгрыша мы подведём вечером в субботу, 16 ноября.

Сама игра состоится 17 ноября в 18 часов. Гостей ожидает финальная игра сезона и розыгрыш кубка по КВН среди лучших рязанских команд.

Традиционно игра КВН пройдёт в Рязанском дворце молодёжи.

Возрастное ограничение 6+

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