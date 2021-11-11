7200 рязанцев приняли участие в «Большом этнографическом диктанте»

В Рязанской области акцию «Большой этнографический диктант» поддержали 7200 участников. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования и молодежной политики.

Всего в просветительской акции, проходившей с 3 по 7 ноября, приняли участие 2 679 689 человек из России и 95 зарубежных стран.

На Диктакте средний результат рязанцев составил 76 баллов.

Организаторами акции выступили Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики.