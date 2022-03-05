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Суббота, 5 марта, 2022

72-летний «Бабушка Володя» склонил к виртуальному сексу 10-летнюю девочку

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72-летний «Бабушка Володя» склонил к виртуальному сексу 10-летнюю девочку

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Стражи порядка задержали 72-летнего пенсионера из Тверской области, который склонил к виртуальному сексу 10-летнюю девочку, пишет МК.

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Сообщатся, что пожилой развратник списался с юной москвичкой, проживающей на Коровинском шоссе в Москве. Он использовал TikTok и WhatsApp. Школьница записала мужчина как «бабушку Володю».

Мужчина ставил девочке лайки и сумел заинтересовать необычной профессией — заявил, что он парапсихолог и умеет читать мысли. При этом он сообщил, что ему 27 лет.

Вскоре собеседник написал, что любит ее и прислал «взрослый» текст.  Школьница предупредила, что ей 10 лет и назвала мужчину извращенцем, однако это не остановило пенсионера.

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На следственных мероприятиях он еле-еле держался на ногах. Даже по просьбе посетить туалет оперативники водили его под руки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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