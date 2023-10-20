70-летняя жительница Рязани перевела мошенникам больше 120 тысяч рублей

70-летняя жительница Рязани перевела телефонным мошенникам 122 тысячи рублей.

Через мессенджер пострадавшей позвонил неизвестный и представился специалистом службы безопасности банка. Мошенник сообщил, что на пенсионерку пытаются оформить кредит, и поэтому, чтобы сохранить деньги, их нужно перевести на «безопасный» счет.

Чтобы ускорить процесс, злоумышленник вызвал женщине такси, чтобы та быстрее доехала до банкомата и сняла деньги. По указаниям «банкира» она сняла все деньги – 122 тысячи рублей – и перевела их на продиктованный счет.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «мошенничество», сообщает УМВД России по Рязанской области.