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70-летняя жительница Рязани перевела мошенникам больше 120 тысяч рублей

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70-летняя жительница Рязани перевела телефонным мошенникам 122 тысячи рублей.

Через мессенджер пострадавшей позвонил неизвестный и представился специалистом службы безопасности банка. Мошенник сообщил, что на пенсионерку пытаются оформить кредит, и поэтому, чтобы сохранить деньги, их нужно перевести на «безопасный» счет.

Чтобы ускорить процесс, злоумышленник вызвал женщине такси, чтобы та быстрее доехала до банкомата и сняла деньги. По указаниям «банкира» она сняла все деньги – 122 тысячи рублей – и перевела их на продиктованный счет.

Возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ «мошенничество», сообщает УМВД России по Рязанской области.

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