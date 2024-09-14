Суббота, 14 сентября, 2024

70 человек доставили в отдел после операции силовиков на улице Почтовой в Рязани

Автор: Алексей Самохин

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Рязанские полицейские совместно с сотрудниками региональных управлений ФСБ и Росгвардии провели вечером 13 и ночью 14 сентября масштабные рейдовые мероприятия в рамках профилактической операции. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Целью действий стало выявление и пресечение нарушений, в том числе контроль за соблюдением миграционного законодательства.

С улицы Почтовой и прилегающих районов были доставлены в отдел полиции 70 человек для проверки документов, профилактических бесед и установления личности.

Мероприятия будут продолжены по всей территории Рязани и области для усиления контроля и поддержания правопорядка.

70 человек доставили в отдел после операции силовиков на улице Почтовой в Рязани

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