7 семейных традиций, которые приживутся в каждом доме

Ежегодный поход с палатками, живая елка на Новый год или воскресные блинчики на завтрак — все это может стать семейными традициями, которые сблизят взрослых и детей. Об этом пишет телеграм-канал «Госуслуги: для родителей».

Вот несколько примеров семейных традиций — попробуйте использовать те, что понравятся.

Пикник на природе

Договоритесь выбираться в одно и то же место, но в разное время года, чтобы картинка местности менялась. Делайте фотографии с одного ракурса — через несколько лет будет интересно сравнивать.

Корона именинника

Можно купить готовую, но лучше сделать ее своими руками. Именинник в свой день рождения будет надевать корону для утренних поздравлений от всей семьи. В 10, 15 и 18 лет можно сделать галерею из фотографий ребенка в этой короне.

Семейное блюдо

Придумайте свое семейное блюдо или наделите таким статусом любимую еду. Это может быть хворост по бабушкиному рецепту, шоколадный торт или пельмени. Готовьте обязательно всей семьей.

Сказки на ночь

Каждую ночь перед сном рассказывайте или читайте детям сказки. Иногда будет сложно от усталости и недосыпа. Но пусть хотя бы коротенькая или придуманная на ходу — но сказка всегда будет.

Коробка достижений

В течение года записывайте и складывайте в коробку личные победы или достижения всей семьи. Это могут быть поделки, грамоты, списки дел и прочитанных книг. В новогоднюю ночь подведите итоги.

Общее хобби

Выберите увлечение, которое придется по душе всем домочадцам. Определите время, когда будете заниматься только им. Например, собирать пазлы каждую третью субботу месяца, кататься на велосипедах летними вечерами или делать презентации из фотографий каждые три месяца.

Из поколения в поколение

Если вам не передали по наследству дорогую сердцу вещь, подберите что-то символичное и создайте такую традицию. Это может быть карандаш, приносящий удачу на экзаменах, или монетка, которая поможет сделать выбор. Представьте, как эта вещица попадает в руки к вашим внукам и правнукам — со своей историей.