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7 ноября День Октябрьской революции: история праздника и почему он перестал быть выходным днём

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7 ноября вот уже более ста лет наша страна вспоминает особую дату: день, когда произошло одно из крупнейших политических событий, определившее ход истории XX века — Октябрьская революция.

История дня Октябрьской революции 7 ноября 

25 октября (по новому стилю 7 ноября) в России произошла смена власти. Считается, что именно Октябрьская революция послужила началу коренных изменений в будущем государственном строе страны и становлению абсолютно нового уклада жизни и быта русского народа. Весь капиталистический мир был потрясён: партия большевиков захватывала сердца и разумы людей, это были теоретики с определённой чёткой стратегией. Большевики стремились дать людям информацию, используя понятные и доступные лозунги.

Когда 7 ноября установили государственным праздником?

Стали отмечать этот праздник почти сразу же после вооруженного восстания в честь взятия Зимнего дворца. 7 ноября стал главным праздником страны, который называли так: День Великой Октябрьской социалистической революции. До 1991 года этот день был главным праздником страны советов.

7 ноября – отдыхаем или нет?

В Советском Союзе праздничный день 7 ноября отмечали не только красным цветом в одежде, украшениях улиц, но и обязательными демонстрациями трудящихся, проходившими во всех городах большой страны. История праздника закончилась с распадом СССР.

В нынешней России этот праздник был переименован изначально в День согласия и примирения, а затем вовсе был отменён. В некоторых бывших республиках СССР 7 ноября продолжает существовать и по сей день: в Кыргызстане он остаётся выходным днем и государственным праздником, а в Беларуси заимел новое название — День Октябрьской революции.

29 декабря 2004 года президент России подписал закон, в соответствии с которым 7 ноября стал Днём воинской славы России — Днём проведения военного парада на Красной площади в Москве в 1941 году. В итоге 7 ноября перестал быть выходным днём. Вместо него выходным стал День народного единства, отмечаемый 4 ноября.

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