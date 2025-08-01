7 млн россиян зарегистрировались в Единой биометрической системе

Почти 7 миллионов человек самостоятельно зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС). Об этом сообщил вице-премьер – руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко. За последний год число пользователей, прошедших регистрацию, увеличилось почти в 4 раза: в июле 2024 года их было 1,8 млн.

«Биометрия – это один из инструментов получения услуг, как пароль или паспорт. Ключевой принцип её использования – это добровольность. Во всех пользовательских сценариях технология выступает в качестве дополнительного – самого простого и комфортного – способа получения услуг», – отметил Дмитрий Григоренко.

«Ежедневно в системе регистрируется до 40 тысяч человек, а текущий среднесуточный прирост пользователей в 5 раз превышает аналогичный показатель июля 2024 года. Зарегистрироваться в системе можно в отделениях уполномоченных банков по всей России или дистанционно в приложении «Госуслуги биометрия». Приложение, доступное на всех платформах, скачали уже более 3 млн раз», – добавили в пресс-службе Центра Биометрических Технологий, операторе Единой биометрической системы.

Граждане активно используют Единую биометрическую систему (ЕБС), совершив свыше 100 миллионов операций. Наибольшей популярностью пользуются: бесконтактная оплата покупок и проезда, оформление SIM-карт, дистанционное банковское обслуживание и усиленная защита личного кабинета на портале Госуслуг. Законодательство гарантирует свободу выбора и безопасность данных. Регистрация в ЕБС осуществляется исключительно на добровольной основе и только с согласия гражданина. Запрещено любое ограничение доступа к государственным услугам для тех, кто не пользуется биометрической системой.

Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги. Среди них: бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, заселение в гостиницу без паспорта и ряд других.