7 февраля на семи улицах Рязани отключат холодную воду

Во вторник, 7 февраля, в Рязани отключат холодную воду на семи улицах. Причина – необходимость проведения ремонта.

Ремонтные работы проведут сотрудники МП «Водоканал Рязани».

С 09.00 до 12.00 холодное водоснабжение по следующим адресам:

улица Карла Маркса, дом 3 корпус 3 (д/сад №104),

улица Магистральная, дом 2 корпус 1, дом 2, дом 3, дом 4,

улица Станкозаводская, дом 1/1, дом 2 корпус 1.

С 09.30 до 17.00 – по следующим адресам:

улица Островского, дом 41, дом 43, дом 39 корпус 1 (д/сад №81),

улица Разина, дом 27/19, дом 29/20, улица Телевизионная, дом 17, улица Трудовая, дом 18.