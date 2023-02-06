Понедельник, 6 февраля, 2023
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7 февраля на семи улицах Рязани отключат холодную воду

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Информация об отключении воды

Во вторник, 7 февраля, в Рязани отключат холодную воду на семи улицах. Причина – необходимость проведения ремонта.

Ремонтные работы проведут сотрудники МП «Водоканал Рязани».

С 09.00 до 12.00 холодное водоснабжение по следующим адресам:

  • улица Карла Маркса, дом 3 корпус 3 (д/сад №104),
  • улица Магистральная, дом 2 корпус 1, дом 2, дом 3, дом 4,
  • улица Станкозаводская, дом 1/1, дом 2 корпус 1.

С 09.30 до 17.00 – по следующим адресам:

  • улица Островского, дом 41, дом 43, дом 39 корпус 1 (д/сад №81),
  • улица Разина, дом 27/19, дом 29/20, улица Телевизионная, дом 17, улица Трудовая, дом 18.

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