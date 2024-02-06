На главнуюНовости Рязани 06.02.2024 21:17 7 февраля холодную воду отключат на четырех улицах Рязани 7info 2 Фото: Pxhere В среду, 7 февраля, на четырех улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает мэрия. С 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам: Причина отключения – ремонт водопровода. Россияне требуют закрыть бар, в котором бармен публично занимался сексом — СМИ Житель Рязанской области выиграл в гослотерею «Рапидо» более 6,5 млн рублей Гордон шокировал ответом на вопрос о конфликте со звездой «Слова пацана» Наталья Суворова назначена зампредом правительства Рязанской области В Екатеринбурге банк выбивал долг из девушки, которая не брала кредит ВСУ сбросили взрывчатку на автобус в Донецке Кому 7 февраля будет помогать Ангел-хранитель? Необычные приметы дня Радиационный шторм обрушился на Землю после мощной вспышки на Солнце Городские новости РязаниЛента новостей РязаньНовости города Рязани