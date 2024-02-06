Вторник, 6 февраля, 2024
На главнуюНовости Рязани

7 февраля холодную воду отключат на четырех улицах Рязани

7info 2
Фото: Pxhere
spot_img

В среду, 7 февраля, на четырех улицах Рязани отключат холодную воду, сообщает мэрия.

С 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

7 февраля холодную воду отключат на четырех улицах Рязани

Причина отключения – ремонт водопровода.

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Эксперт рассказал, какие профессии исчезнут из-за развития искусственного интеллекта

Новости мира
Среди первых под угрозой окажутся водители и курьеры.

Жительницу Рязанского района осудили за убийство знакомой

Новости Рязани
20 июня 2023 года в поселке Мурмино между двумя знакомыми произошел конфликт.

Рязанские родители смогут бесплатно воспользоваться услугами социальной няни

Новости Рязани
Всего в регионе действуют более ста видов поддержки семей с детьми.

В Касимове установили новый светофор

Новости Касимова
Светофор установили на выезде с улицы Индустриальной на региональную трассу. 

Лаковые миниатюры из Палеха представлены в экспозиции Рязанского художественного музея

Культура
В этом выпуске мы продолжим знакомить  зрителей  с народными промыслами, лучшие экспонат которых представлены в Рязанском художественном музее.