Понедельник, 8 января, 2024
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7 человек погибли в ДТП с «Газелью» и «Камазом»

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В Предгорном округе Ставропольского края возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Авария произошла 8 января на автодороге «Новопавловск — Зольская — Пятигорск» около посёлка Пятигорский. Водитель пассажирской «Газели», поворачивая налево, не пропустил встречный «Камаз».

В результате столкновения с грузовиком погибли водитель и 6 пассажиров микроавтобуса. Ещё один пассажир и водитель «Камаза» доставлены в больницу.

Уголовное дело следователи возбудили по факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке пассажиров (ст. 238 УК РФ).

Расследование продолжается.

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