7 апреля — День рождения Рунета

7 апреля 1994 года был зарегистрирован домен .ru. Его внесли в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня, закрепив за Россией. Именно эта дата считается неформальным Днём рождения Рунета.

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Регистрация домена .ru стало для России официальном признанием в качестве государства, представленного в Интернете. Права и обязанности по сопровождению и администрированию домена были переданы переданы Российскому НИИ Развития Общественных Сетей. Кстати, до этого все советские ресурсы размещались в международных доменах и в зоне .su. После распада СССР началась работа над созданием доменов новых независимых государств, и со временем появились 15 доменов для бывших советских республик.

Сегодня в России существует ещё один домен — .рф — национальный домен верхнего уровня для Российской Федерации. Это первый в Интернете домен на кириллице. Отличием от введённого ранее домена .ru является то, что в домене .рф все имена второго уровня пишутся исключительно кириллицей.

В настоящее время домен .ru продолжает оставаться одним из крупнейших доменов верхнего уровня в мире, а количество пользователей Рунета к 2020 году достигло 118 миллионов человек, и эта цифра постоянно растёт.