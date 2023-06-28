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68 выпускников-педиатров получили дипломы Рязанского медуниверситета

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

27 июня в Рязани состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам педиатрического факультета Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.

В церемонии участвовали глава минздрава Рязанской области Александр Пшенников, ректор вуза Роман Калинин, руководство факультета и студенты. Это уже шестой выпуск педиатрического факультета. Документы об окончании РязГМУ, отмечающего в 2023 году 80-летие, получили 68 выпускников, из них 9 — дипломы с отличием. Их вручил глава региона Павел Малков.

Губернатор поздравил молодых специалистов и назвал Рязанский медуниверситет одним из престижных вузов страны.

Павел Малков: «Медицинский университет – это гордость Рязанской области, кузница кадров и надёжный партнёр по развитию здравоохранения в регионе. Вы получили профессию, которая всегда востребована. Вас с нетерпением ждут в наших поликлиниках и больницах»

Глава Рязанской области отметил большую работу по развитию системы здравоохранения в регионе.

Павел Малков: «Благодаря реализации нацпроекта модернизируется вся система здравоохранения области. Приобретается современное цифровое оборудование, ремонтируются и открываются новые медучреждения. Работать в таких условиях комфортнее и интереснее»

В РязГМУ работает механизм целевого набора. В 2023 году 23 выпускника педиатрического факультета получили образование таким образом. Половина из них будет работать в медучреждениях Рязанской области.

Рязанский медуниверситет в год выпускает тысячу специалистов по 9 направлениям подготовки. Больше 90% выпускников вуза идут работать по специальности. Это один из самых высоких показателей в России, – подчеркнул ректор Роман Калинин.

В целом в институте учится около 7 тысяч человек, реализуется 72 программы ординатуры.

68 выпускников-педиатров получили дипломы Рязанского медуниверситета
68 выпускников-педиатров получили дипломы Рязанского медуниверситета
68 выпускников-педиатров получили дипломы Рязанского медуниверситета

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