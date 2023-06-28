68 выпускников-педиатров получили дипломы Рязанского медуниверситета

27 июня в Рязани состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам педиатрического факультета Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова.
В церемонии участвовали глава минздрава Рязанской области Александр Пшенников, ректор вуза Роман Калинин, руководство факультета и студенты. Это уже шестой выпуск педиатрического факультета. Документы об окончании РязГМУ, отмечающего в 2023 году 80-летие, получили 68 выпускников, из них 9 — дипломы с отличием. Их вручил глава региона Павел Малков.
Губернатор поздравил молодых специалистов и назвал Рязанский медуниверситет одним из престижных вузов страны.
Глава Рязанской области отметил большую работу по развитию системы здравоохранения в регионе.
В РязГМУ работает механизм целевого набора. В 2023 году 23 выпускника педиатрического факультета получили образование таким образом. Половина из них будет работать в медучреждениях Рязанской области.
Рязанский медуниверситет в год выпускает тысячу специалистов по 9 направлениям подготовки. Больше 90% выпускников вуза идут работать по специальности. Это один из самых высоких показателей в России, – подчеркнул ректор Роман Калинин.
В целом в институте учится около 7 тысяч человек, реализуется 72 программы ординатуры.