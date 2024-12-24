Рязанская пенсионерка запустила фейерверк в отделении банка

68-летняя жительница Рязанской области задержана в Кимовске за использование пиротехнического изделия в отделении банка. Сотрудники и клиенты учреждения не пострадали, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

В мессенджерах неизвестные написали пенсионерке, что в рамках «спецоперации» ей нужно запустить в финансовом учреждении пиротехнику. Женщину убедили, что она потеряла денежные средства именно из-за сотрудников этого банка.

Пенсионерку задержали, она дала признательные показания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Судя по фотографиям, женщина запустила в банке фейерверк.