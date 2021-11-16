67% жителей ЦФО не хватает текущей зарплаты — исследование Авито и GigAnt

Совместное исследование Авито и сервиса part-time исполнителей GigAnt показало, что более чем для 67%жителей ЦФО недостаточно их зарплаты для того, чтобы чувствовать себя комфортно. При этом 30% респондентов хотели бы добавить 30 000 рублей к текущей зарплате, чтобы средств стало хватать. Каждый третий рассматривает подработку для улучшения финансовой ситуации. Самая популярная подработка у мужчин — ремонт и строительство. Среди женщин же лидируют по распространенности диджитал-услуги (переводы, копирайтинг и другие).

67% жителей ЦФО, согласно итогам опроса Авито и GigAnt, не хватает текущей зарплаты. Из них 30% утверждают, что им необходимы в месяц дополнительные 30 000 рублей или больше, чтобы зарплаты хватало на все расходы домохозяйства. Подробнее здесь.

55% жителей ЦФО ищут разные варианты решения финансовых проблем, например, пытаются экономить и сокращать расходы. При этом 39% считают подработку основным способом улучшить материальное благосостояние. Это популярнее, чем кредиты, дополнительная нагрузка на работе или попытки развить свое дело.

«Вопрос финансовой нестабильности беспокоит россиян: всего четверть (25%) отметили, что им хватает текущей зарплаты. В такой ситуации неудивительно, что преобладающее большинство одновременно и снижают расходы, и рассматривают подработки. Сервисы и работодатели идут навстречу потребностям людей, предлагая различные форматы дополнительного заработка: от удалённой работы и выполнение разовых задач на компьютере до коротких смен на кассе или складе в удобное время и недалеко от дома. В поиске подработки или заказов рекомендуем всегда обращаться к специализированным сервисам — Авито Подработка обеспечивает обучение и гарантирует выплаты», — отмечает Анна Ошарова, руководитель проекта Авито Подработка.

В ходе интернет-опроса, проведенного Авито и GigAnt, респондентам задавали вопрос: «На подработку в какой области вы можете согласиться?». Диджитал-услуги (переводы, копирайтинг и т.п.) стали самым популярным вариантом: таким образом готовы подрабатывать 23% опрошенных среди всех жителей ЦФО. Следующими по популярности подработками стали образовательные услуги (например, репетиторство) — 15% опрошенных. Также в качестве подработки 14% жителей ЦФО рассматривают услуги в области красоты и здоровья (маникюр, массаж и т.д.). Они закономерно значительно больше привлекают женщин.

При этом среди женщин чаще рассматривают подработку в сфере диджитал (30%), а среди мужчин популярнее всего другой вариант — ремонт и строительство (33% опрошенных). В тройку по востребованности также вошли: у мужчин подработка в такси (23%) и на складах (18%), у женщин — подработка в сфере красоты (26%) и в розничной торговле, например, на кассе или в торговом зале (19%).

На подработку в какой области вы можете согласиться?

За пределами Москвы и Санкт-Петербурга подрабатывают чаще, чем в столичных мегаполисах: если в двух столицах доля готовых подрабатывать по той или иной профессии респондентов составляет по 78%, то в городах поменьше она достигает 89-91%. Молодые люди (до 24 лет) в целом более расположены браться за подработки и более открыты к разнообразным вариантам, чем старшее поколение. Среди них 33% готовы подрабатывать, занимаясь digital-услугами, 27% — в бьюти-сфере, 20% — в розничной торговле.

«Только четверти опрошенных хватает текущей зарплаты, при этом из тех, кому её не хватает 53% экономят, 37% совмещают работу с подработкой, еще 15% берут доп. нагрузку на работе. Эти цифры подтверждают, что помимо финансовых проблем, жители страны испытывают и колоссальную нагрузку. С учетом низких темпов роста зарплат развитие сервисов платформенной занятости, предоставляющих людям комфортный и более свободный формат подработки, может реально улучшить жизни миллионов россиян», – комментирует Денис Решанов, основатель и управляющий директор GigAnt, председатель кластера Gig-economy РАЭК.

Более подробно изучить срезы по возрасту или географическому положению респондентов можно здесь.

В исследовании, которое проводилось методом онлайн-опроса (5-11 ноября), поучаствовали 10 000 респондентов старше 18 лет.

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