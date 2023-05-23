Вторник, 23 мая, 2023
На главнуюНовости мира

63% россиян положительно относятся к уходу из страны известных международных компаний — опрос

7info

Уход известных иностранных компаний не повлиял на уровень жизни и качество потребления большинства россиян. При этом 44% наших соотечественников все же надеются на их возвращение. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Почти две трети опрошенных нейтрально или даже положительно относятся к уходу с российского рынка известных международных компаний (Apple, BMW, Chanel, McDonaldʼs и других). 38% потому, что Россия легко сможет заместить их товары и сервисы отечественными (в Южном федеральном округе так считают 45%, на Дальнем Востоке 26%). Еще 25% — потому, что не пользовались товарами и сервисами этих компаний.  

21% респондентов отнеслись к такому уходу отрицательно, потому что им будет не хватать их услуг и сервисов (в Москве и Московской области 28%, на Дальнем Востоке 10%). Еще 16% считают решение компаний покинуть Россию неоправданным.

53% сообщили, что уход известных иностранных брендов из России никак не сказался на их уровне жизни и качестве потребления. 18% респондентов видят в этом положительные изменения. На Северном Кавказе такой ответ дали 26%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 25%, тогда как на Урале 10%, а в Сибири 11%. У 29%, в связи с уходом известных иностранных брендов из России, уровень жизни и качество потребления ухудшились (у 14% определенно да, у 15% скорее да). Чаще всего об этом говорили жители Московского региона (42%).

44% респондентов хотели бы возвращения ушедших из России иностранных компаний и брендов в будущем (23% скорее да, 21% определенно да). Больше всего сторонников их возвращения в Москве и Московской области (54%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (53%). Меньше всего – на Дальнем Востоке и в Сибири (по 34%).

Не хотят больше видеть в России ушедшие иностранные компании и бренды 34% (21% скорее нет, 13% определенно нет). 22% затруднились ответить на этот вопрос.

*Опрос проведен 11-18 мая среди 1000 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет по репрезентативной выборке в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В рязанском Лесопарке пройдёт выставка собак и кошек «Пойдём Домой»

27 мая в 13.00 в Лесопарке состоится выставка животных, находящихся на попечении приютов и волонтеров, «Пойдем Домой».

Скончался заслуженный артист РФ Александр Зайцев

Зайцев ушёл из жизни после тяжёлой болезни 22 мая.

Мужчина сгорел в легковом автомобиле на окраине Рязани

По информации ГУ МЧС России по Рязанской области, пожар случился 22 мая в 21.10. Машина уничтожена огнём.

Гладков сообщил о состоянии раненых супругов из Глотово

Пострадавшая в тяжёлом состоянии. Мужчина находится в состоянии средней тяжести, у него ранения брюшной полости.

Иван Бахилов рассказал о насыщенном рабочем дне главы администрации Касимова

Соответствующий пост чиновник опубликовал ВКонтакте.

Цены на iPhone в РФ снизились на 10%

Например, в конце прошлой недели re:Store уценил iPhone на 1–5 тыс. рублей в зависимости от модели и объема памяти.

Актриса «Гостьи из будущего» Стерникова умерла после празднования дня рождения

Артистка тяжёло болела, страдала потерей памяти, уходила из дома.

В России разработали комбинированный метод лечения меланомы

Специалисты Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ придумали, как усилить биологическую эффективность пучков протонов медицинского назначения и гамма-терапевтических установок.

Провидица раскрыла тайную мечту Зеленского о Москве

Глава киевского режима не в силах воплотить в жизнь свой план.

В Рязани пропала 84-летняя Тамара Полянская

Местонахождение пенсионерки неизвестно с понедельника, 22 мая. Сообщается, что женщина вышла из дома и не вернулась.

Астролог подсказала, что спасёт от сомнений 23 мая

Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала астропрогноз на вторник, 23 мая.

В Рязани сотрудники природоохранной прокуратуры взяли пробы выбросов на ООО «Завод Техно»

Взяты пробы на источниках выбросов предприятия, обследовано производственное оборудование, системы выбросов и очистки отходящих газов.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации