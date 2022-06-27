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Понедельник, 27 июня, 2022

63% молодых соискателей недовольны уровнем зарплаты

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Татьяна Проводина

63% молодых соискателей недовольны уровнем зарплаты

Background фото создан(а) pressfoto - ru.freepik.com

Служба исследований HeadHunter по Рязанской области ко Дню молодёжи изучила ситуацию на рынке труда для молодёжи.

Самое большое количество резюме – у соискателей, начинающих карьеру в Рязанской области. Сейчас доля студентов и начинающих специалистов – 27% об общего количества резюме в регионе.

В этой же категории самый высокий уровень конкуренции. На одну вакансию приходится около 6,5 резюме.

Глава пресс-службы hh.ru по Рязанской области Анна Буслова отметила, что у молодёжи есть преимущества при трудоустройстве. Им свойственны энергичность, активность и свежий взгляд на задачи. Молодые специалисты быстрее обучаются и адаптируются.

Начинающие карьеру рязанцы рассчитывают в среднем на зарплату в 28 тысяч рублей. Большинство молодых соискателей – 63% – заявили, что недовольны именно уровнем оплаты труда. Также респонденты отметили отсутствие перспектив – 52% и условия труда – 38%.

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