6 знаков зодиака в 2025 году свяжут себя узами брака

В 2025 году 6 знаков зодиака свяжут себя узами брака и найдут новое хобби. Такой прогноз дала ведический астролог Елена Жирнякова изданию TheDay.

Начнем с бесстрашных и упрямых Овнов. С 14 мая Овны почувствуют необходимость в общении, поиске новых хобби и расширении сферы интересов. На фоне тяги к новым знакомствам представители знака могут встретить свою судьбу. Местом встречи двух любящих сердец может быть как театр, так и путешествие, поэтому советуем быть открытыми всему новому. Кроме того, есть вероятность, что новый опыт положительно повлияет на силу личности, удачу и доход.

Продолжает наш список самый многогранный знак зодиака — Близнецы. В начале года Близнецы испытают сложности на личном фронте: одни постоянно будут выяснять отношения, другие и вовсе расстанутся. Ситуация координально изменится в июне. Лето принесет свободным Близнецам новые отношения, а тем, кто справился с кризисом со второй половинкой, подарит счастье в отношениях, возможно даже в виде брака. Появится возможность укрепиться в сфере партнерства и заключения контрактов. Этот период способствует росту личности и карьерному развитию.

Для Львов удачный период начинается в конце весны. Выгодные инвестиции, поддержка значимых людей и рост материального положения — всё это ожидает бесстрашных Львов. Процветать будет и любовная сфера — с середины мая и до конца года наступит хороший период для создания счастливого союза и появления детей.

Обратная ситуация у Скорпионов. Идеальный период для построения долгосрочных романов и заключения брака приходится на январь — середину мая 2025 года. Несмотря на большие возможности в любовной сфере, может ощущаться недостаток романтики. Главное — не действовать сгоряча, укротите свои претензии и поговорите со второй половинкой. Процветает тема делового партнерства — начало года отличное время для роста по карьерной лестнице и заключения выгодных соглашений.

Самый энергичный знак до 14 мая будет с головой погружен в личные проблемы. Стрельцы могут столкнуться с болезнями, ссорами в семье и на работе, но после этого ситуация изменится на 180 градусов. С начала лета с их плеч спадет груз неприятностей и придет желание развиваться и налаживать личную жизнь. Одиноких Стрельцов ждет судьбоносная встреча и официальный союз.

Начало лета благотворно повлияет и на Водолеев. Вырастет доход, появятся интересные предложения по работе, осуществятся все желания. Тема отношений в этот период окажется сложной. Однако партнеры, которые притянутся, будут считаться кармическими и могут принести много счастья Водолеям.