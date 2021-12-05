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Воскресенье, 5 декабря, 2021
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6 декабря на 6 улицах Рязани отключат электричество

7info

В понедельник, 6 декабря, в Рязани отключат электричество на шести улицах посёлка Южный. Адреса сообщила пресс-служба городской администрации.

Причина отключения — работы на воздушной линии.

С 10 до 16 часов останутся без света:

  • улица Корнилова, дома с 1 по 64
  • улица Мусоргского, дома с 1 по 65
  • улица Гайдара, дома с 1 по 64
  • улица Щорса, дома с 9 по 12, с 14 по 16, с 18 по 22, с 25 по 30, № 32А, 36
  • улица Ушакова, дома с 1 по 64
  • улица Нахимова, дома со 2 по 64, № 19А, 19Б.
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Работы выполнят сотрудники МУП «РГРЭС».

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