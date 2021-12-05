6 декабря на 6 улицах Рязани отключат электричество

В понедельник, 6 декабря, в Рязани отключат электричество на шести улицах посёлка Южный. Адреса сообщила пресс-служба городской администрации.
Причина отключения — работы на воздушной линии.
С 10 до 16 часов останутся без света:
- улица Корнилова, дома с 1 по 64
- улица Мусоргского, дома с 1 по 65
- улица Гайдара, дома с 1 по 64
- улица Щорса, дома с 9 по 12, с 14 по 16, с 18 по 22, с 25 по 30, № 32А, 36
- улица Ушакова, дома с 1 по 64
- улица Нахимова, дома со 2 по 64, № 19А, 19Б.
Работы выполнят сотрудники МУП «РГРЭС».