54-летний мужчина погиб на пожаре в бане под Ряжском

ГУ МЧС России по Рязанской области обнародовало подробности пожара, в котором вечером 4 января погиб 54-летний мужчина. Трагический инцидент произошёл в Ряжском районе.

В 22.45 поступило сообщение о пожаре в селе Петрово. Там загорелась баня. Огонь полностью уничтожил постройку. Площадь пожара составила 24 кв. м.

Известно об одном погибшем. Установлено, что это мужчина 1969 года рождения.

Тушили пожар шесть сотрудников противопожарной службы, привлекалось два пожарных автомобиля. Причина произошедшего уточняется.