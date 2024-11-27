53-летняя актриса Марина Федункив родила сына

Известная российская актриса Марина Федункив поделилась радостной новостью: она впервые стала мамой в 53 года. У Марины и мужа-итальянца Стефано Маджи родился сын.

В интервью KP.RU артистка рассказала, что супруг присутствовал на родах и всячески поддерживал ее. В последние полтора месяца беременности Стефано настоял на том, чтобы Марина особенно берегла себя и воздерживалась от любых активных занятий.

«Я рожала в России, и, конечно же, муж был рядом на родах. Он поддерживал меня с первого дня во всем. Стефано — это такой крепкий мужчина: внешне спокойный и невозмутимый, но с мощным характером и сильной харизмой внутри. Думаю, мужчина без таких качеств вряд ли бы со мной справился. Я поняла, что именно со Стефано готова решаться на самые смелые шаги», — поделилась звезда.

Федункив рассказала журналистам, что они с мужем решились на самостоятельное вынашивание ребенка под контролем врачей и им было все равно на общественное мнение.