53-летняя актриса Марина Федункив родила сына

Известная российская актриса Марина Федункив поделилась радостной новостью: она впервые стала мамой в 53 года. У Марины и мужа-итальянца Стефано Маджи родился сын.
В интервью KP.RU артистка рассказала, что супруг присутствовал на родах и всячески поддерживал ее. В последние полтора месяца беременности Стефано настоял на том, чтобы Марина особенно берегла себя и воздерживалась от любых активных занятий.
Федункив рассказала журналистам, что они с мужем решились на самостоятельное вынашивание ребенка под контролем врачей и им было все равно на общественное мнение.