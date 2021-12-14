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Вторник, 14 декабря, 2021
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53-летнего рязанца будут судить за изнасилование знакомой

7info

В Старожиловском районе 53-летннего местного жителя обвиняют в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба рязанского следственного управления СК РФ.

По версии следствия, 27 июня 2021 года мужчина пригласил к себе домой для помощи 32-летнюю знакомую. В жилище хозяин изнасиловал женщину.

Следствие считает, что собраны доказательства вины мужчины, дело передано в суд.

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До суда задержанный находится в СИЗО.

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