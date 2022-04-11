Служба исследований компании hh.ru выяснила, как характер работы влияет на внешний вид и фигуру.

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Чуть больше половины опрошенных жителей Рязанской области (52%) (за исключением тех, кто еще ни разу не работал) заявили о негативном влиянии работы на внешний вид. Из них у большей части (61%) сидячая работа, у 24% в разъездах. Лишь 14% отметили улучшение фигуры, но из них основная часть занимается физическим трудом (56%), работает «на ногах» (41%), в разъездах (32%).

Женщины чаще мужчин отмечают об ухудшении своего состояния на 13 процентных пунктов (54% против 41%), в свою очередь мужчины в 2 раза чаще заявили об улучшении фигуры из-за работы (18% против 9%). Говоря про профобласти, топ-3 жалующихся на негативное влияние работы составляют представители сферы маркетинга (62%), высшего менеджмента (61%) и управление персоналом (61%).

Среди тех, на чью фигуру работа влияет положительно, 64% опрошенных россиян благодаря работе поддерживают себя в тонусе, каждый пятый (21%) отметил укрепление мышц, еще 14% удалось сбросить вес.

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Благодаря работе поддерживают фигуру в тонусе больше женщин чем мужчин (73% против 61%), а укрепляют мышцы, наоборот, мужчины (26% против 6%).

Среди тех, на чью фигуру негативно сказывается работа, половина опрошенных жителей Рязанской области (51%) отметили, что стали сутулиться/горбиться, каждый третий набрал вес, 15% пожаловались на появление жировых отложений. Среди вариантов ответа «Другое» респонденты указали боли в спине, малоподвижный образ жизни, негативное влияние на ноги. Причем от сутулости страдают больше административный персонал (58%), набирают вес представители IT (44%), новые жировые отложения появляются у представителей сферы производства и сельского хозяйства (28%).

Каждый второй опрошенный житель Рязанской области (45%) считает, что из-за работы стал выглядеть хуже, причем ухудшение во внешнем виде больше других отмечают представители высшего менеджмента (50%), бухгалтерии (44%) и строительства (43%). Каждый пятый (32%), наоборот, лучше (среди них топ-3: представители транспортной сферы (29%), юристы и административный персонал (28%).