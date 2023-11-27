500 животных погибли в Севастопольском морском Аквариуме-музее

Из-за разгула стихии в Севастопольском морском Аквариуме-музее погибло свыше 500 морских животных. О затоплении 3-го зала музея сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Серьёзный ущерб нанесён 4 научным лабораториям ФИЦ ИнБЮМ. В Радиобиологическом корпусе произошло обрушение причальной стенки.

По словам губернатора, на 09.30 27 ноября в городе упали 189 деревьев, 3 рекламных щита, повреждены кровли 42 домов, обшивки фасадов 5 строений

Госпитализированы с травмами 3 человека, повреждено 42 автомобиля.