500-я базовая станция компании «БУЛАТ» по проекту устранения цифрового неравенства построена в Курской области

В селе Петрово-Хутарь (Черемесиновский район Курской области) построена юбилейная 500-я базовая станций от компании «БУЛАТ» в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Проект по государственному контракту с Минцифры России реализует «Ростелеком» при технической поддержке мобильного оператора Т2.

Первый видеозвонок с новой базовой станции совершил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрею Заренину. В разговоре также принял участие президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Александр Хинштейн, врио губернатора Курской области:

Сегодня для нас знаменательное событие — открытие 500-й базовой станции от отечественного компании «БУЛАТ». Я хорошо помню, как начинался проект УЦН 2.0 и помню, как с началом специальной военной операции и введением санкций возникла угроза срыва этого проекта. Потому что БС были импортные, а западные вендоры ушли из России. Но благодаря нашим отечественным разработчикам, благодаря Минцифры России, отрасли и «Ростелекому» мы не допустили просадки. Сегодня можно с уверенностью сказать, что проект будет продолжен, что отечественные базовые станции — это реальность. Для сельских территорий появление мобильной связи и интернета — это окно в цифровой мир. Запуском проекта УЦН 2.0 я занимался как председатель профильного комитета Госдумы. А сегодня уже в качестве руководителя курского региона на практике вижу и понимаю, насколько это большое важное и нужное дело. Древняя Курская Земля сегодня активно применяет современные цифровые технологии, во многом благодаря проекту УЦН 2.0.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома»:

«500 базовых станций – это много или мало? Давайте вспомним, что по состоянию на 2022 год не было ни одной отечественной базовой станции 2G/4G. В том году, как вы помните, западные вендоры официально ушли с российского рынка. И для российских мобильных операторов это стало стратегическим вызовом. Мы тогда объединили операторов, отечественных разработчиков и производителей в индустриальном центре компетенций «Мобильная связь». И как раз базовым станциям от нашей дочерней компании «БУЛАТ» ИЦК присвоен статус особо значимого проекта. Нам буквально за три года пришлось пройти путь, на который западные вендоры потратили годы и даже десятки лет. Но вот результат – производство базовых станций в России началось и растет с каждым месяцем. И мы будем все более широко применять эти базовые станции в реализации проекта УЦН 2.0. Мы все видим на примере села Петрово-Хутарь, что качество голосовой связи и мобильного интернета, которое обеспечивает БС от «БУЛАТА», соответствует самым высоким требованиям. И не случайно мы открываем юбилейную базовую станцию в Курской области. Александр Евсеевич Хинштейн еще в Госдуме стоял у истоков УЦН 2.0 и всегда был его амбассадором, потому что прекрасно понимает, какое он имеет социальное значение для жителей глубинки, где без этого проекта мобильная связь никогда бы не появилась».

Антон Годовиков, генеральный директор мобильного оператора Т2:

«Мы доказали, что способны оперативно внедрять и масштабировать отечественные решения, сохраняя при этом высокие стандарты стабильности и качества мобильной связи. Базовые станции «БУЛАТ» показывают устойчивую работу на коммерческой сети, без каких-либо нареканий со стороны абонентов. Установка пятисотой базовой станции «БУЛАТ» – прорыв, совершенный благодаря уверенности в российской технологии, высокой экспертизе наших специалистов и их стратегическому мышлению. Ведь «БУЛАТ» – единственная БС, которая выпущена в России и работает в стандартах GSM/LTE, обслуживая голосовой трафик. Реализация базовой станции с технологией GSM существенно расширяет ее применение в проектах развития российских сетей мобильной связи и дает конкурентное преимущество в сравнении с другими отечественными решениями».

Александр Комаров, генеральный директор компании «БУЛАТ»:

«Базовая станция «БУЛАТ» — это современное и универсальное решение для построения мобильных сетей и поддерживает два поколения: 2G/GSM обеспечивает качественную голосовую связь, а 4G/LTE – высокоскоростной мобильный интернет. Принципиальное значение имеет то, что система управления и ПО базовой станции полностью отечественная разработка партнеров из НТР. Благодаря нашим базовым станциям уже около 100 тысяч жителей малых, удаленных и труднодоступных населенных пунктов страны получили доступ в цифровое настоящее. Также благодаря шерингу связью в глубинке могут пользоваться абоненты других мобильных операторов. Мы гордимся возможностью участвовать в масштабных национальных проектах и способствовать цифровой трансформации страны».

«БУЛАТ» выстроил процессы взаимодействия с партнерами — программное обеспечение разрабатывает ООО «Новые телеком решения» (НТР), по производству – с НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (НПО РТТ).

О проекте устранения цифрового неравенства

Проект УЦН предусматривает обеспечение покрытия мобильной связи (голос + интернет) в малых удаленных и труднодоступных населенных пунктах России (с количеством жителей от 100 до 1000 человек). Устанавливаются базовые станции 2G/4G, которые обеспечивают высокоскоростной мобильный интернет четвертого поколения (LTE) и качественную голосовую связь (GSM). Проект реализуется компаниями «Ростелеком» и Т2 в рамках госконтракта с Минцифры России.

На 1 июля 2025 года установлены 6288 базовых станций. Оказывать услуги конечным пользователям на БС проекта УЦН имеют возможность другие операторы мобильной связи.

В 2024 году «Ростелеком» в рамках проекта УЦН приступил к установке базовых станций от компании «БУЛАТ» (дочернее общество «Ростелекома»). Использование оборудования от отечественных поставщиков для проекта УЦН будет последовательно наращиваться, что будет вносить важный вклад в обеспечение технологического суверенитета России.

Строителям и связистам при реализации проекта УЦН приходится преодолевать не только технические, но и природно-климатические препятствия. Чтобы представить масштаб проекта: расстояние между самыми западной и восточной точками проекта составляет 6 589 км, а между северной и южной — 3 569 км. Для доставки оборудования к месту установки используются вертолеты, вездеходы и сани, суда ледокольного класса и катера.

География проекта:

самая западная точка — поселок Лесное в Калининградской области; самая восточная точка — национальное село Энмелен на Чукотке; самая южная точка — село Меджах в Дагестане; самая северная точка — поселок Рогачево на острове Новая Земля; самая высокогорная базовая станция — село Хебатли в Дагестане (2 035 м над уровнем моря); самая удаленная от административного центра региона точка — национальный поселок Усть-Авам на Таймыре, он расположен в 1 673 км от Красноярска.

Это не только важнейший инфраструктурный, но и социальный проект, который нужен миллионам граждан России. По результатам социологического исследования 2024 года реализация проекта УЦН и появление качественного мобильного интернета в удаленных и труднодоступных населенных пунктах приносит значительные социальные эффекты, способствуя повышению качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности (местного туризма, АПК, промыслов и т.д.).

Главный вывод исследования «ТМТ Консалтинг» — потребление услуг связи на БС проекта УЦН на треть выше, чем в среднем по стране. Анализ сетевого трафика показывает, что за месяц абоненты в среднем потребляют 28 Гбайт мобильного интернет-трафика и 402 минуты общаются по мобильному телефону. Это объяснимо, так как на селе меньше представлены другие форматы досуга и получения информации.

Появление качественного доступа в интернет помогает формированию единого информационного пространства, а также увеличивает аудиторию российского контента (фильмов, сериалов, музыки). Среди важных целей использования интернет-доступа абонента отметили знакомство с новостями (81%) и актуальной локальной информации (65%), получение госуслуг (72%), пользование электронной почтой (58%), просмотр контента блогеров (47%), онлайн-запись к врачу (42%), поиск работы (21%), удаленная учеба (19%) и работа (11%).