50-летний учитель истории отправился добровольцем в зону СВО

Минобороны России рассказало о 50-летнем учители истории по имени Мурад, отправившемся добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

«Был призыв главнокомандующего мобилизовать мужчин, а я, несмотря на свои пятьдесят, себя еще считаю мужчиной, защитником Отечества», – говорит военнослужащий.

Однако к такому выбору его побуждали не только честь и достоинство, но и профессиональный долг.

«Я историк и не хочу, чтоб без историка писали историю. А ребята, которые здесь, – они пишут историю, новую страницу в нашу российскую историю».

О своих боевых товарищах Мурад говорит так: «Дай Аллах, если живым и здоровым вернусь, я напишу книгу про всех этих ребят».