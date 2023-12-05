Вторник, 5 декабря, 2023
На главнуюНовости мира

50-летний учитель истории отправился добровольцем в зону СВО

7info
spot_img

Минобороны России рассказало о 50-летнем учители истории по имени Мурад, отправившемся добровольцем в зону проведения специальной военной операции.

«Был призыв главнокомандующего мобилизовать мужчин, а я, несмотря на свои пятьдесят, себя еще считаю мужчиной, защитником Отечества», – говорит военнослужащий.

Однако к такому выбору его побуждали не только честь и достоинство, но и профессиональный долг.

«Я историк и не хочу, чтоб без историка писали историю. А ребята, которые здесь, – они пишут историю, новую страницу в нашу российскую историю».

О своих боевых товарищах Мурад говорит так: «Дай Аллах, если живым и здоровым вернусь, я напишу книгу про всех этих ребят».

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах