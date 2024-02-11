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5 воспитанников школы-интерната СУНЦ МГУ госпитализированы с отравлением

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5 воспитанников школы-интерната СУНЦ МГУ госпитализированы с отравлением

Автор: 7info

Опубликовано

В Москве госпитализированы 5 воспитанников школы-интерната СУНЦ МГУ им. А. Н. Колмогорова. Ещё 12 человек с менее выраженными симптомами отравления находятся под наблюдением врачей, сообщает сайт столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства немедленно выехали на место для эпидрасследования по факту острой кишечной инфекции. Сейчас они проводят необходимые в подобных случаях мероприятия.

Пищеблок приостановил работу, всех воспитанников осмотрят врачи.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

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