5 воспитанников школы-интерната СУНЦ МГУ госпитализированы с отравлением

В Москве госпитализированы 5 воспитанников школы-интерната СУНЦ МГУ им. А. Н. Колмогорова. Ещё 12 человек с менее выраженными симптомами отравления находятся под наблюдением врачей, сообщает сайт столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства немедленно выехали на место для эпидрасследования по факту острой кишечной инфекции. Сейчас они проводят необходимые в подобных случаях мероприятия.

Пищеблок приостановил работу, всех воспитанников осмотрят врачи.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.