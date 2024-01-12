5 тысяч калинников разобрали за час на выставке «Россия»

5 тысяч калинников разобрали за час на Международной выставке-форуме «Россия», где 12 января прошел День Рязанской области.

Калинник – традиционное блюдо рязанской кухни и символ рязанского края. Его исходный рецепт состоит из ржаной муки, калины и меда.

Выставка-форум «Россия» организована по поручению президента России. Она открылась в День народного единства, 4 ноября, и будет работать до Дня космонавтики, 12 апреля.

Выставка-форум рассказывает о достижениях всех регионов страны, в том числе новых территорий. Так, экспозицию Рязанской области ежедневно посещают более 10 тысяч человек.

Всего на выставке представлено 89 регионов России, 21 министерство, 19 компаний и корпораций, а также общественные организации.

В рамках Дня Рязанской области гостям рассказали о выдающихся рязанцах, а достижения региона представил губернатор Павел Малков.