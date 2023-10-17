5 тонн гуманитарного груза отправили из Рязанской области в Новую Каховку

В рамках оказания шефской помощи наши МФЦ направляет оборудование для центров «Мои документы» Херсонской области. По поручению губернатора мы системно выстроили эту работу в регионе. Будем ее продолжать, потому что рязанцы – люди неравнодушные и всегда готовы помочь,

— рассказала первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.