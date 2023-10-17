5 тонн гуманитарного груза отправили из Рязанской области в Новую Каховку

Из Рязанской области направлен очередной гуманитарный груз в Новую Каховку.
Основу груза составили теплая одежда для детей и продукты питания, сообщает правительство Рязанской области.
Новая партия гуманитарного груза была сформирована при участии правительства области, администрации города, Рязанской городской Думы и регионального отделения ОНФ.
Она также отметила, что Рязанский регион активно участвует в восстановлении новых субъектов России: специалисты оказывают помощь в ремонте социальных объектов, жилых домов и инженерных коммуникаций.