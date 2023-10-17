Вторник, 17 октября, 2023
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5 тонн гуманитарного груза отправили из Рязанской области в Новую Каховку

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Фото: правительство Рязанской области

Из Рязанской области направлен очередной гуманитарный груз в Новую Каховку.

Основу груза составили теплая одежда для детей и продукты питания, сообщает правительство Рязанской области.

Новая партия гуманитарного груза была сформирована при участии правительства области, администрации города, Рязанской городской Думы и регионального отделения ОНФ. 

В рамках оказания шефской помощи наши МФЦ направляет оборудование для центров «Мои документы» Херсонской области. По поручению губернатора мы системно выстроили эту работу в регионе. Будем ее продолжать, потому что рязанцы – люди неравнодушные и всегда готовы помочь,

— рассказала первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Она также отметила, что Рязанский регион активно участвует в восстановлении новых субъектов России: специалисты оказывают помощь в ремонте социальных объектов, жилых домов и инженерных коммуникаций.

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