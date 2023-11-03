5 из 15 новых ФАПов в Рязанской области начали принимать пациентов

5 из 15 новых ФАПов, которые построили в Рязанской области по нацпроекту «Здравоохранение», начали принимать пациентов. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Глава региона рассказал: при строительстве ФАПов используют быстровозводимые модульные конструкции. Сами медпункты оснащаются необходимым современным медицинским оборудованием и материалами.

Три новых ФАПа расположены в Шацком районе, по два в Милославском и Ухоловском районах, а также в Ряжском, Александро-Невском, Пронском, Кадомском, Ермишинском, Сапожковском и Захаровском районах.

— Пять медпунктов уже принимают пациентов, остальные учреждения получат лицензии до конца года. Также обновим медпункт в центральном посёлке совхоза имени Ильича в Михайловском районе, — сообщил Малков.

Сейчас в Рязанской области ведётся системная работа по развитию сферы здравоохранения.

— Развиваем больницы, внедряем единую медицинскую информационную систему, обновляем транспорт и многое другое. Обновление первичного звена — один из приоритетов. Благодаря сети медпунктов жители села могут получить первичную помощь, проконсультироваться или пройти диспансеризацию, — добавил губернатор.