5 из 15 новых ФАПов в Рязанской области начали принимать пациентов

5 из 15 новых ФАПов, которые построили в Рязанской области по нацпроекту «Здравоохранение», начали принимать пациентов. Об этом 3 ноября сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
Глава региона рассказал: при строительстве ФАПов используют быстровозводимые модульные конструкции. Сами медпункты оснащаются необходимым современным медицинским оборудованием и материалами.
Три новых ФАПа расположены в Шацком районе, по два в Милославском и Ухоловском районах, а также в Ряжском, Александро-Невском, Пронском, Кадомском, Ермишинском, Сапожковском и Захаровском районах.
Сейчас в Рязанской области ведётся системная работа по развитию сферы здравоохранения.