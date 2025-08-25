5 га неиспользованной сельскохозяйственной земли изъято в Рязанской области

В Рязанской области у частного лица изъяли почти 5 гектаров сельскохозяйственных земель. Причина — владелец не использовал участок по назначению более трёх лет подряд. Об этом сообщил сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

История началась в августе 2023 года, когда управление Россельхознадзора провело проверку и выяснило, что земельный участок площадью 4,7 гектара в Рязанском районе заброшен. За это собственника привлекли к административной ответственности, оштрафовали и выдали предписание: до 10 октября того же года привести участок в порядок и ввести его в сельскохозяйственный оборот.

Когда сотрудники службы вернулись с проверкой 17 октября 2023 года, оказалось, что владелец ничего не сделал. За неисполнение предписания его снова оштрафовали.

После этого Россельхознадзор передал все материалы в министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области, чтобы начать процедуру принудительного изъятия земли. В ноябре 2024 года Минимущество подало соответствующий иск в суд.