Вторник, 30 июля, 2024

5 фильмов и сериалов о везучих неудачниках

Автор: 7info7

Опубликовано

Кадр из фильма "Тополниный пух"

Жизнь далеко не всегда складывается так, как нам хочется. Поэтому неудивительно, что хронически невезучие люди нередко становятся героями кино. Персонажи этих фильмов столкнулись со сложностями, многое потеряли, зато обрели волю к жизни. Посмотрите их, когда вам требуется заряд оптимизма.

«Тополиный пух, 2024

Главный герой новой отечественной комедии Саша (Антон Лапенко) – типичный парень, которому не везёт. Когда-то он мечтал покорить космос и по сей день с тоской всматривается в звёздное небо, но в реальности Саша живет в небольшом городке Верхнекамске и работает охранником. Личная жизнь тоже не сложилась: молодой человек был женат, развёлся, а теперь вынужден делить квартиру с бывшей и ее новой семьей. От такой жизни любой взвоет, и персонаж Лапенко – не исключение. В один прекрасный день он решает прекратить мучения и свести счеты с жизнью, но всё идет не по плану…

На своем пути Саша встречает Юлю (Аглая Тарасова) – стриптизершу из местного клуба, тоже не самую везучую девушку. Её парень Марат (Антон Филипенко) умудряется спустить сбережения пары, а потом еще и ввязаться в неприятности с законом. А еще у Юли есть сын, и оставить его не с кем, разве что с отцом – бывшим «братком» из 90-х Виктором (Виталий Хаев). В результате невероятных событий Саша, Юля и Виктор потрясут весь Верхнекакмск, да еще и сделают это под старые – добрые хиты «Иванушек International». Премьера фильма в кино уже 1 августа.

Возрастное ограничение 16+

«Невыносимая тяжесть огромного таланта», 2022

Люди старше тридцати помнят, что когда-то Николас Кейдж был одной из главных звёзд Голливуда. Он снимался у Дэвида Линча («Дикие сердцем») и у своего дяди Фрэнсиса Форда Копполы («Хлопковый клуб»). Боевики «Скала», «Без лица» и «Воздушная тюрьма» с Кейджем в главной роли стали культовыми. Наконец, он получил «Оскар» за роль в драме «Покидая Лас-Вегас»! Однако, в последние пятнадцать – двадцать лет карьера легенды пошла под откос. Кейдж разорился, сниматься его звали только в фильмы категории «B», а к 2020-м он стал героем не боевиков, а мемов.

В этой комедии актёр играет самого себя – некогда большую звезду кино, потерявшую и состояние, и славу. Он работает во второсортных картинах, умоляет режиссеров дать ему роль, живет в отеле, задолжав гостинице 600 тысяч долларов, и мечтает о камбэке. Да, зовут персонажа Ник Кейдж. Чтобы как-то наладить дела он соглашается приехать на день рождения своего фаната-миллионера Хави Гуттьерраса (Педро Паскаль) за миллион долларов. Правда, на Ника неожиданно выходят люди из ЦРУ и предлагают поработать на них. По словам агентов, Хави – торговец оружием, да еще и замешан в похищении. Артист получает предложение, от которого нельзя отказаться.

Полтора часа фильма Кейдж откровенно смеется над собой – тем, каким он был, и тем, каким стал, а наблюдать за этим уморительно. Кстати, похоже, что у самого Николаса после выхода картины жизнь и карьера стали налаживаться. Он наконец-то расплатился с долгами, получил номинацию на «Золотой глобус» за роль в комедии «Герой наших снов». А еще в Каннах только что показали фильм «Сёрфер» с Кейджем в главной роли. После просмотра зрители устроили актёру шестиминутную овацию, а Николас не удержался и даже заплакал.

Возрастное ограничение 16+

«Вторая жизнь Уве», 2015

На редкость уютный и душевный шведский фильм по одноименному книжному бестселлеру Фредерика Бакмана.

Уве Линдаль (Рольф Лассгорд) – на редкость неприятный мужчина возрасте. Он придирается к соседям по любому поводу: из-за неправильно припаркованного автомобиля или бегающей по лужайке маленькой собачки. Кажется, мир ненавидит Уве, и он отвечает ему взаимностью. На самом же деле, Уве – глубоко несчастный и одинокий человек. Горячо любимая жена пенсионера умерла, детей у пары не было. Всё меняется, когда рядом с Уве селится новая семья: иранка Парване (Бахар Парс) со своим шведским мужем Патриком (Тобиас Альмборг) и двумя детьми. Постепенно ворчун находит общий язык с Парване, а через некоторое время они становятся настоящими друзьями.

«Вторая жизнь Уве» – это очень талантливая трагикомедия о том, как важно иметь рядом близкого человека. Кстати, картину оценили не только в родной Швеции. Лента получила две номинации на «Оскар», а потом в США и вовсе сняли ремейк под названием «Мой ужасный сосед» с Томом Хэнксом в главной роли.

Возрастное ограничение 12+

«Неудачники», 2009

Французского режиссера Жана-Пьера Жене в первую очередь знают, как автора ставшей культовой «Амели». Между тем, в фильмографии режиссера немало и других необычных, и даже фантасмагорических работ. Вот один из примеров.

Базиль (Дани Бун) – рядовой работник видеопроката. Однажды он становится свидетелем преступления и получает шальную пулю в голову. Во время операции хирурги сталкиваются с дилеммой: если извлечь инородное тело, у парня всё шансы остаться «овощем», а если оставить – не очень понятно, что будет. Чтобы принять решение, врачи… подбрасывают монетку и оставляют Базиля жить с кусочком металла в теле.

На этом неприятности молодого человека не заканчиваются. Он теряет работу, а потом и жилье. Оказавшись на улице, Базиль знакомится с группой таких же невезучих изгоев. Среди них есть и человек-ядро, мечтающий попасть в Книгу рекордов Гиннесса, и безумный изобретатель, и гимнастка, складывающаяся в несколько раз, и другие странные товарищи. Вместе они решают бороться с крупнейшим в стране производителем оружия – человеком, чей завод выпустил ту самую пулю в голове Базиля. И очевидно, находят для этого очень оригинальные способы.

Возрастное ограничение 16+

«Элизабеттаун», 2005

Иногда так бывает, что неприятности сваливаются нам на голову одна за другой. Именно это случилось с Дрю Бейлором (Орландо Блум). Некогда успешный дизайнер обуви разрабатывает крайне неуспешную модель кроссовок, которую никто не хочет покупать. В результате компания, где работает Дрю, терпит миллиардные убытки. Так парня увольняют, а еще руководство вынуждает его дать интервью деловому журналу и взять всю отвественность за финансовый провал только на себя. Следом, Бейлора бросает девушка. На фоне всех проблем молодой человек решает расстаться с жизнью, но… в этот момент ему звонит сестра и сообщает о смерти отца. Теперь Дрю вынужден ехать на малую родину – в городок Элизабеттаун, чтобы достойно похоронить родителя и встретиться с дальними родственниками. Ну, а по дороге он встречает стюардессу Клэр (Кирстен Данст), не подозревая, что именно эта девушка вернет ему волю к жизни.

Режиссер картины Кэмерон Кроу (многие знают его по фильмам «Джерри Магуайер» и «Почти знаменит») не скрывает, что лента частично основана на его собственных отношениях с отцом и переживаниях после его смерти. Когда «Элизабеттаун» вышел, он получил смешанные отзывы критиков и публики. Однако, у ленты есть однозначно психотерапевтический эффект. Если вам нужен заряд оптимизма, то это лучший выбор на вечер!

Возрастное ограничение 12+

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