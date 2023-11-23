5 фактов о пособии по беременности и родам опубликовал телеграм-канал Минтруда РФ.

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% средней заработной платы женщины суммарно за весь период отпуска по беременности и родам, но не более максимальной суммы пособия.

В 2024 году максимальная сумма пособия по беременности и родам составит:

при нормальных родах за 140 календарных дней (70+70) — 565 562 руб.

при осложненных родах за 156 календарных дней (70+86) — 630 198 руб.

при многоплодной беременности за 194 календарных дня (84+110) — 783 708 руб.

В 2023 году максимальная сумма пособия по беременности и родам составляет 383 179 руб. (за 140 дней), 426 970 руб. (за 156 дней), 530 976 руб. (за 194 дня).

Для расчета пособия учитывается заработок за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам.

Например, если отпуск по беременности и родам наступил в 2023 году, то при назначении пособия по беременности и родам будет учитываться заработок за 2021 и 2022 годы.

Если до беременности будущая мама работала у другого работодателя, то для расчета декретных учитывается зарплата с предыдущего места работы.

Пособие по беременности и родам могут получить будущие мамы, которые учатся очно в профессиональных образовательных организациях, вузах, организациях дополнительного профессионального образования или научных организациях. Пособие назначается в размере стипендии.

Пособие по беременности и родам можно получать одновременно с единым пособием.

При расчете среднедушевого дохода для назначения единого пособия сумма декретных учитывается пропорционально периоду отпуска по беременности и родам, который вошел в расчетный период.