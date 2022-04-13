5 дополнительных баллов при поступлении и стипендию 5 тысяч рублей получат талантливые абитуриенты РГУ

В пятницу, 15 апреля, в 23.00 завершается приём заявок на участие в конкурсе для абитуриентов РГУ имени С.А. Есенина «Талант+».

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Конкурс «Талант +» проводится РГУ имени С.А. Есенина при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых». Главной целью конкурса является выявление лиц, обладающих творческим и интеллектуальным потенциалом, а также развитие интеллектуальных способностей и творческого мышления молодёжи.

Абитуриенты РГУ, ставшие победителями и призёрами конкурса, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в РГУ имени С.А. Есенина, так как конкурс «Талант+» входит в перечень индивидуальных достижений 2022 года. Победители и призёры конкурса «Талант+» получат пять дополнительных баллов при поступлении в РГУ имени С.А.

Есенина. Кроме того, для победителей конкурса «Талант+», поступивших в РГУ имени С.А. Есенина, предусмотрена выплата дополнительной стипендии в течение одного учебного семестра первого курса в размере до 5000 рублей.

Конкурс «Талант+» состоится 26 апреля в 10.00 в театре РГУ имени С.А. Есенина «Переход» имени Г.Д. Кириллова (г. Рязань, Касимовское ш., 25, корп. 2) в смешанном (очном и онлайн-форматах).

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Успейте подать заявку на участие в конкурсе! Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе вы можете по ссылке.

Адрес электронной почты для направления творческих работ talantplus2022@yandex.ru