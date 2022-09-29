5 действий, которые стоит предпринять родителям в период мобилизации

Если родитель может быть мобилизован, семье стоит заранее позаботиться о некоторых юридических действиях и документах. В случае призыва их оформление может быть затруднительным, отмечает проект «Госуслуги: для родителей».

Оформить доверенность

Если планируются сделки с недвижимостью, без собственника их можно совершить только по нотариальной доверенности. Например, когда квартира оформлена на отца детей, для оплаты использован маткапитал и нужно выделить им доли. Или заемщик муж, а жена будет оформлять погашение ипотеки для многодетных по его договору. Для некоторых действий достаточно простой письменной формы доверенности — например, на управление машиной или представление интересов в управляющей организации.

Проверить запрет на выезд

При оформлении заявления о несогласии на выезд ребенка за границу отменить его может только этот родитель. Если в запрете уже нет необходимости, нужно отозвать заявление. Или переоформить его на конкретный период или страны.

Зарегистрировать брак

Родители могут растить детей и без регистрации брака — это их личное решение. Но в этом случае супруги не имеют тех прав, что дает официальный брак. Например, их имущество не считается совместно нажитым, отцовство нужно устанавливать по заявлению или через суд, не возникает право на наследование первой очереди. Могут быть сложности с уточнением информации о состоянии здоровья или при оформлении налоговых вычетов.

Если повестка уже пришла, брак можно зарегистрировать без ожидания — с учетом особых обстоятельств. В обычном порядке удобно подавать заявление через Госуслуги.

Решить вопросы с местом жительства и содержанием детей

Если родители расторгли брак, но не оформили раздел имущества, алименты и место жительства детей, стоит заняться этими вопросами. Для раздела имущества можно оформить доверенность или соглашение. Алименты и место жительства детей — установить по нотариальному соглашению или в судебном порядке. Если предстоит прописать ребенка по другому адресу, нужно оформить согласие. Даже если эти вопросы были урегулированы устно, лучше зафиксировать договоренности документами.

Настроить перевод денег

Все мобилизованные приравниваются к военнослужащим по контракту и будут получать выплаты. Деньги зачисляются на их счет в банке, привязанный к карте «Мир», или без карт. Чтобы семья имела доступ к деньгами, можно выпустить к счету дополнительную карту или настроить в приложении автоматический перевод денег супруге и родителям. После призыва это может быть затруднительным, так как из средств связи с собой будет только кнопочный телефон.