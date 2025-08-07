Четверг, 7 августа, 2025
5 апреля 2026 года – переломная для России дата: индийский пророк рассказал, что случится в этот день

Валерия Мединская
Россия
Изображение от www.slon.pics на Freepik

Всемирно известный предсказатель из Индии Пунит Нахата оставил сразу несколько шокирующих предсказаний о будущем мира. И Россия в его пророчествах занимает особое место. В загадочных послания индийского провидца разобралось издание 161.ru.

Нахата часто сравнивают с Нострадамусом. Настолько точны его слова. В 2024 году пророку удалось предсказать крупнейшее землетрясение в Азии. Слова ясновидящего сбылись буквально через год, когда страшный катаклизм произошёл в Тайланде. Свои предсказания индус основывает на астрологических знаниях. Он не раз говорил, что «взламывает коды» небесных светил, тем самым открывая людям истину. Теперь индийский предсказатель заявил о новых ключевых моментах, которые окажут влияние на жизнь всего человечества.

Искусственный интеллект устроит «чистку» среди людей. Выжившим – внедрят чипы

В 2025 году, по словам Пунита Нахата, заложатся основы, на которых будет базироваться человечество в ближайшее несколько веков. Именно поэтому важно не упустить тот момент, когда наступят эти перемены. А они, по мнения провидца, будут более чем глобальными. Сюжеты популярных фантастических сериалов уже не покажутся столь нереалистичными.

Во главу угла встанет искусственный интеллект. Нахата убеждён: в один из дней ИИ может осознать, что обладает властью как у Бога. Как итог – начнётся уничтожение людей как главного источника проблем планеты Земля. И здесь уже не приходится говорить ни о сострадании, ни о милосердии. Искусственный интеллект ощутит всевластие и продемонстрирует всю свою дьявольскую сущность.

5 апреля 2026 года – переломная для России дата: индийский пророк рассказал, что случится в этот день
Изображение от Drazen Zigic на Freepik

Правда, по словам индийского астролога, погибнут не все. Людей на планете станет в десять раз меньше, чем сейчас. Продолжительность их жизни увеличится до 200 лет. Всё за счёт чипизации. Чипы, которые начнут внедрять людям, научатся вовремя распознавать болезни. Медицина разительно шагнёт вперёд.

Ещё одно необычное предсказание Пунита Нахата связано с появлением биороботов. Их люди начнут использовать не только для работы, но и для построения отношений. В жизнях людей они займут важное место, взяв на себя целый спектр социальных связей. И самое интересное – роботы будут настолько реалистичны, что порой их будет непросто отличить от людей.

Предсказатель уверяет, что в ближайшие пять лет в сфере искусственного интеллекта произойдёт мощнейший скачок. Оглянуться не успеем, как на наших глазах начнёт разворачиваться описанная выше картина. В целом многие из нас, повсеместно используя нейросети, приближают тот день, когда искусственный интеллект возьмёт верх над людьми.

Россия готовится к переломной дате: с этого дня изменится всё

Особе место в пророчествам Пунита Нахата занимает Россия. Он уверяет, что на протяжении многих лет наша страна остаётся и продолжит оставаться самым безопасным местом на Земле. Всё дело как в большой территории, так и в ресурсах. Жители России смогут справиться с любой катастрофой.

Уже сейчас Россия входит в новую фазу своего развития. Перестройку будут сопровождать рост экономики, отмена санкций, скачок в области IT и в медицине. Улучшитсчя благосостояние россиян. В 2032-2034 годах россияне будут тратить больше денег на путешествия, искусство, недвижимость, автомобили и другие прелести жизни.

— 5 апреля 2026 года — дата, которая даст старт большим изменениям в России. Изменится имидж на международной арене, разовьётся туризм. Вас ждут изменения в образовательной сфере, двери страны откроются, инвестировать в Россию станет легко, ведь уже в этом году начнётся постепенное снятие санкций. Поэтому окно возможностей увеличится в несколько раз, что приведёт к появлению богатых людей, — уверенно заявляет пророк.

5 апреля 2026 года – переломная для России дата: индийский пророк рассказал, что случится в этот день С этого дня наши жизни кардинально изменятся, убеждён провидиц.

Рывок в сфере образования удастся сделать благодаря появлению нового передового университета. Он оставит позади Оксфорд и Гарвард по уровню престижности, заявляет индийский провидиц. В новый российский университет будут стягиваться умы со всего мира.

В 2036 году возможен спад, но паниковать не стоит: деградация, по словам предсказателя, продлится всего год, а дальше всё вернется в благоприятное русло. К 2038 году Россия станет одной из ведущих IT-держав в мире, а к 2040 году Нахата и вовсе видит Россию лидером на мировой арене.

