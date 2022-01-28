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Пятница, 28 января, 2022

480 пациентов с коронавирусом остаются в рязанских больницах

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480 пациентов с коронавирусом остаются в рязанских больницах

7info7

Региональный Минздрав обнародовал сведения о состоянии рязанцев, заразившихся коронавирусной инфекцией.

По актуальным на вечер 27 января данным, в Рязанской области госпитализировано 480 человек с диагнозом COVID-19. 89 из них находятся в удовлетворительном состоянии, 331 — в состоянии средней степени тяжести. Остальные переносят коронавирус тяжело.

20 «тяжёлых» пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные заболевшие переносят коронавирусную инфекцию легко. Они соблюдают карантин и лечатся дома.

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