480 пациентов с коронавирусом остаются в рязанских больницах

Региональный Минздрав обнародовал сведения о состоянии рязанцев, заразившихся коронавирусной инфекцией.

По актуальным на вечер 27 января данным, в Рязанской области госпитализировано 480 человек с диагнозом COVID-19. 89 из них находятся в удовлетворительном состоянии, 331 — в состоянии средней степени тяжести. Остальные переносят коронавирус тяжело.

20 «тяжёлых» пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные заболевшие переносят коронавирусную инфекцию легко. Они соблюдают карантин и лечатся дома.