48-летний мужчина утонул в пруду в Дягилеве

В субботу, 8 июля, в Дягилеве в Барском пруду утонул мужчина. О трагедии со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил ya62.

Всё случилось около 16.25. Сообщается, что погибший — Роман М 1975 года рождения.

Официальная информация уточняется.