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48-летний мужчина утонул в пруду в Дягилеве

7info7

В субботу, 8 июля, в Дягилеве в Барском пруду утонул мужчина. О трагедии со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил ya62.

Всё случилось около 16.25. Сообщается, что погибший — Роман М 1975 года рождения.

Официальная информация уточняется.

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