4500 старшеклассников стали участниками ESG-викторины от Сбера

Сбербанк провел ESG-викторину для 4500 учеников 9-11 классов из 65 школ Московской, Калужской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Смоленской и Брянской областей.

Викторина состояла из 15 вопросов на тему экологии, охраны окружающей среды и социальной ответственности. Ученики, правильно и быстрее других ответившие на все вопросы, получили памятные сувениры от Сбербанка.

Подводя итоги викторины, сотрудники Банка рассказали об опыте компаний, развивающих культуру социально и экологически ответственного поведения, и перспективах построения карьеры в сфере ESG.

Кирилл Брель, вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк:

«Самый актуальный вопрос, который стоит перед старшеклассниками, — это выбор будущей профессии. Сегодня растет спрос на специалистов в сфере устойчивого развития, ESG-повестка как никогда актуальна для компаний, работающих в России, и по всему миру. Искренне надеюсь, что викторина, организованная Среднерусским банком, поможет привлечь внимание выпускников к карьерным перспективам в области социальной ответственности и охраны окружающей среды».

Напомним, 1 сентября 2022 г. при партнерстве Сбера в Высшей школе бизнеса ВШЭ стартовала новая программа для магистров «Управление устойчивым развитием компании». В июне 2022 г. в Летней школе Сбера появился ESG-курс для преподавателей.